Четыре ребенка погибли, еще два человека пострадали после обрушения стены монастыря

В Египте обрушилась стена одного из монастырей. Под завалами оказались люди. В результате четверо детей погибли, не менее двух человек пострадали. Об этом пишет Al Masry Al Youm.
Трагедия произошла в монастыре Эль-Минья. Медики оказывают помощь двум людям, получившим ранения. Их состояние неизвестно.
Утверждается, что строительные блоки и камни упали прямо на посетителей монастыря. На место ЧП сразу прибыли представители спецслужб.
Страшный инцидент случился также у побережья острова Тобаго. Питер Смит подвергся нападению трехметровой акулы. Пенсионер из Британии чудом выжил. Акула укусила его за ногу. Он смог отбиться благодаря помощи друзей и быстрой реакции. Мужчина перенес десятки операций.