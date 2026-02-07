Без глумления и отрезанных голов. В Италии открыли Олимпийские игры

МИЛАН, 7 февраля. /ТАСС/. Состоялось открытие XXV зимних Олимпийских игр. Церемонии прошли в центрах каждого из четырех кластеров, что примут соревнования: в Милане, Предаццо, Ливиньо и Кортина-д’Ампеццо. Основное торжество принял легендарный стадион «Сан-Сиро».
13 российских спортсменов, допущенных до Игр в нейтральном статусе, были лишены возможности принять участие в традиционном параде атлетов, однако большинству из них календарь соревнований все равно не позволил бы посетить церемонию.
Ее содержание разительно отличалось от того, что было полтора года назад в Париже. Не было ни глумления над религией, ни номеров с отрезанными головами, ни откровенных рекламных интеграций, ни промокших под дождем зрителей. Обошлось и без ляпов организаторов: олимпийский флаг повесили правильно, а Южную Корею не перепутали с КНДР.
Международный олимпийский комитет (МОК) совместно с оргкомитетом решил больше не экспериментировать с форматом и вернуться к классике. Вероятно, политический подтекст у такого решения тоже был, если вспомнить разгромную рецензию тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа на парижскую церемонию. Теперь в олимпийском движении мода на консерватизм, приверженцем которого и является нынешний глава Белого дома.
Мировую звезду для церемонии подобрали соответствующую — икону американской поп-музыки Мэрайю Кэри. В роскошном вечернем платье она исполнила итальянский хит Volare.
Скромно, но со вкусом.
При выборе постановщика церемонии организаторы тоже сделали ставку на качество и традиции. Им стал итальянец Марко Балич, на счету которого 14 церемоний открытия и закрытия Олимпиад и Паралимпиад, включая зимние Игры в Турине 2006 года и Игры-2014 в Сочи.
Номера церемонии были скромными, что можно объяснить тяжелым финансовым положением оргкомитета Игр — разного рода недочеты он устранял в авральном режиме. Сильвия Кавацци, мэр Бормио, в котором пройдут горнолыжные соревнования, охарактеризовала подготовку к Играм так: «В Италии всегда так, мы чемпионы [по тому, чтобы все сделать] в последнюю минуту».
Действо на «Сан-Сиро» напомнило церемонию десятилетней давности на не менее легендарной «Маракане» в Рио-де-Жанейро: много культурных отсылок, выступления мировых знаменитостей и незамысловатые номера.
Но сделаны они были со вкусом. Особенно красивой получилась сцена поднятия флага Италии. Девушки модельной внешности в элегантных костюмах национальных цветов прошли через всю сцену, что отсылало к показам мод, которыми славится Милан. Происходило это под взор ушедшего из жизни в прошлом году модельера Джорджо Армани, чья фотография появилась на экранах стадиона. Флаг страны в руках несла итальянская модель и девушка голливудского актера Леонардо Ди Каприо Виттория Черетти.
Во время церемонии зрителям также напомнили о выдающихся итальянских композиторах, спортсменах, в числе которых был мотогонщик Валентино Росси, о традициях страны и ее природе. Вторая часть шоу называлась «Путешествие во времени», во время заставки шоу были перечислены эмблемы всех прошлых зимних Олимпийских игр, включая Игры в Сочи.
Без политики не обошлось.
На церемонии открытия присутствовали 50 глав государств и правительств. В их числе вице-президент США Джей Ди Вэнс, которого трибуны встретили неодобрительным гулом, когда тот появился на экранах во время выхода американской команды на арену. В пятницу утром в Милане прошел второй протест против присутствия на Играх агентов Службы иммиграции и таможенного контроля США. Их нахождение в стране после трагических событий в американском Миннеаполисе вызывало взрыв общественного возмущения. Хуже во время церемонии встречали только израильскую команду, против присутствия которой в Милане тоже прошли пикеты.
Глава МОК Кирсти Ковентри попыталась призвать людей позабыть о разногласиях на время Олимпиады. Она уже говорила о важности защиты спорта от вмешательства политики, что, впрочем, пока не сказалось на российских и белорусских спортсменах, которые вновь будут выступать на Играх в нейтральном статусе.
«Дух Олимпийских игр — это гораздо больше, чем просто спорт, это о нас, о том, что делает нас людьми, — сказала уроженка Зимбабве. — В Африке, откуда я родом, есть слово “убунту”, оно означает “я есть, потому что мы есть”. Наша сила исходит из заботы друг о друге, независимо от того, откуда мы родом, мы все знаем этот дух, он живет и дышит в каждом. Я наиболее отчетливо вижу этот дух на Олимпийских играх. Здесь спортсмены со всех уголков мира яростно соревнуются, но при этом уважают, поддерживают и вдохновляют друг друга».
Усилить посыл главы МОК пригласили южноафриканскую актрису Шарлиз Терон, которая напомнила заветы Нельсона Манделы. Незадолго до этого Олимпиаду открыл президент Италии Серджо Маттарелла. Перед церемонией зажжения олимпийского огня итальянский оперный певец Андреа Бочелли исполнил арию Nessun dorma (с итальянского — «Пусть никто не спит») из оперы «Турандот» Джакомо Пуччини.
Впервые в истории Игр огонь был зажжен в двух городах — Милане и Кортина-д’Ампеццо. В Милане это сделали олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту Альберто Томба и Дебора Компаньони, в Кортина-д’Ампеццо — тоже именитая горнолыжница София Годжа. Игры продлятся до 22 февраля. А для «Сан-Сиро» церемония стала последним большим спортивным событием. Вскоре стадион со столетней историей должен быть снесен.