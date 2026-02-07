Гидрометцентр: на следующей неделе москвичей ждут мягкие морозы

«Существенно температура не меняется, 9 февраля на 1−2 градуса выше [по сравнению с выходными]. Помягче, это связано с ростом атмосферного давления. Облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ночью в Москве минус 13−15, а днем минус 7−9. Ветер северо-западный ночью, днем западный, 5−10 м/с. 10−11 февраля облачно с прояснениями, местами небольшой снег, температура 10-го ночью минус 13−18, днем минус 8−13. Следующая ночь похолоднее, минус 17−22 и минус 8−13. Получается днем местами небольшой снег и ветер не сильный, 3−8 м/с», — сказала Макарова.