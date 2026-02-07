На Олимпиаде в Италии разыграют первые медали

МИЛАН, 7 февраля. /ТАСС/. Первые медали на Олимпийских играх в Италии будут разыграны 7 февраля. Определятся чемпионы и призеры в соревнованиях по горнолыжному спорту, лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина, сноуборду и конькобежному спорту.
Соревнования Олимпиады стартовали еще до официального открытия — 4 февраля начался турнир смешанных пар по керлингу, 5 февраля — женский хоккейный турнир, а 6 февраля прошли первые прокаты в рамках командных соревнований по фигурному катанию.
Первый олимпийский чемпион 2026 года определится в женском скиатлоне 10 км + 10 км, гонка начнется в 15:00 мск. Россиянка Дарья Непряева выступит в нейтральном статусе. 23-летняя лыжница является участницей юношеских Олимпийских игр 2020 года, обладательницей золотой и серебряной медалей юниорского чемпионата мира 2022 года, двукратной чемпионкой России 2025 года. На «Тур де Ски» в текущем сезоне она заняла 10-е место в общем зачете.
В 18:00 мск начнутся соревнования по конькобежному спорту. У женщин на дистанции 3 000 м Россию представит бронзовый призер юниорского чемпионата мира 2022 года и победительница чемпионата России 2025 года в классическом многоборье 21-летняя Ксения Коржова.
Также в этот день пройдут соревнования по санному спорту. Первые заезды проведет обладатель золотой и серебряной медалей юношеских Олимпийских игр 2020 года 23-летний Павел Репилов. Старты запланированы на 19:00 и 20:32 мск. Решающие заезды, по итогам которых определятся медалисты, пройдут 8 февраля.
Соревнования в дисциплинах без участия российских спортсменов.
7 февраля в нескольких дисциплинах, где российские спортсмены не участвуют, борьба за медали будет вестись между признанными лидерами мирового спорта.
Мужской скоростной спуск считается одной из самых сложных и зрелищных гонок Олимпиады. Среди главных претендентов на медали швейцарские горнолыжники Марко Одерматт, Франьо фон Алльмен и Алексис Монне.
Также в субботу пройдут женские прыжки с нормального трамплина. В числе фаворитов ведущие спортсменки Кубка мира из Словении, включая Нику Превц, а также сильные прыгуньи из Германии, Норвегии и Японии.
Основными претендентами на медали в биг-эйре (сноуборд) считаются олимпийский чемпион Су Имин (Китай) и сильнейшие спортсмены из Японии, США и Канады.
В этот же день пройдут матчи турнира смешанных пар по керлингу и женского хоккейного турнира, квалификационные соревнования во фристайле, выступления фигуристов в командных соревнованиях.