На Олимпиаде в Италии разыграют первые медали

Первый олимпийский чемпион 2026 года определится в женском скиатлоне 10 км + 10 км, гонка начнется в 15:00 мск. Россиянка Дарья Непряева выступит в нейтральном статусе. 23-летняя лыжница является участницей юношеских Олимпийских игр 2020 года, обладательницей золотой и серебряной медалей юниорского чемпионата мира 2022 года, двукратной чемпионкой России 2025 года. На «Тур де Ски» в текущем сезоне она заняла 10-е место в общем зачете.