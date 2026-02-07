Финляндия начала выплаты землевладельцам из-за забора на границе с Россией

«Национальная земельная служба Финляндии к расчёту компенсации примерно тысяче землевладельцев. Пограничная служба уже выплатила первые компенсации», — заявили в ведомстве.
Власти заверили, что все владельцы земли получат справедливую компенсацию, однако окончательные выплаты будут произведены только после завершения строительства ограждения. При этом в погранохране подчеркнули, что работы идут строго по графику: проект уже выполнен почти наполовину, более 100 километров забора готовы к эксплуатации, а всего возведено около 160 км.
Строительство планируют завершить до конца 2026 года. Общая длина заграждения составит 200 км при протяжённости российско-финляндской границы более 1,3 тысячи километров. Стоимость проекта оценивается в €362 млн.
Ранее Life.ru писал, что власти Латвии заявили о готовности пойти ещё дальше и перекрыть транспортное сообщение на границе с Россией. В Риге обсуждают демонтаж автомобильных и железнодорожных путей в случае усиления угроз безопасности. Подготовка к таким мерам уже ведётся на уровне правительственных директив и военных рекомендаций.
