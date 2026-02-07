Финляндия начала выплаты землевладельцам из-за забора на границе с Россией

Власти заверили, что все владельцы земли получат справедливую компенсацию, однако окончательные выплаты будут произведены только после завершения строительства ограждения. При этом в погранохране подчеркнули, что работы идут строго по графику: проект уже выполнен почти наполовину, более 100 километров забора готовы к эксплуатации, а всего возведено около 160 км.