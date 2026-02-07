Боец из Татарстана погиб, спасая товарищей в зоне СВО, вызвав огонь на себя

Александр Данилов отправился в зону СВО осенью 2022 года. По рассказу его матери, в феврале 2024 года группа ее сына попала в окружение. Чтобы дать товарищам возможность отойти, Данилов занял позицию для прикрытия и сознательно вызвал огонь на себя. Бойцу было 39 лет. Его тело смогли вернуть на родину только спустя более года после гибели, говорят в сообщении.