Боец из Татарстана погиб, спасая товарищей в зоне СВО, вызвав огонь на себя

Уроженец Татарстана, участник специальной военной операции (СВО), погиб, прикрывая отход своих сослуживцев, вызвав огонь противника на себя. Об этом сообщило сетевое издание «Заинск-информ» со слов его матери.
Александр Данилов отправился в зону СВО осенью 2022 года. По рассказу его матери, в феврале 2024 года группа ее сына попала в окружение. Чтобы дать товарищам возможность отойти, Данилов занял позицию для прикрытия и сознательно вызвал огонь на себя. Бойцу было 39 лет. Его тело смогли вернуть на родину только спустя более года после гибели, говорят в сообщении.
Солдат с позывным «Учар» в зоне СВО пожертвовал своей жизнью ради спасения командира роты. Боец сумел спасти командира во время атаки украинского беспилотника и при этом погиб сам. Дома у военнослужащего остались жена и маленькая дочь.
Ранее алтарник из Удмуртии Григорий Ильиченко вместе с товарищами спас жизни более чем двух тысяч раненых в зоне СВО военнослужащих. Алтарнику запомнился случай, когда он вывозил бойца с осколком в шее. Солдат оказался мусульманином, и в один момент он сказал Ильиченко, что никогда бы не подумал о спасении христианином.