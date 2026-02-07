В России могут ввести закон о регулировании ИИ: что известно

Проект закона об искусственном интеллекте могут представить в кабмин до конца февраля, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
«Законопроект по ИИ может быть представлен в правительство уже до конца февраля», — рассказал источник.
Накануне в аппарате Григоренко рассказали, что законопроект об ИИ затронет несколько основных областей. Среди них — определение «российской» нейросети, авторские права, маркировку ИИ-контента, вопросы ответственности, отраслевое внедрение и создание единого понятийного аппарата для четкости правоприменения.
Ранее стало известно, что в России начали обсуждение запрета искусственного интеллекта с «угрожающим уровнем риска». Этот вопрос уже обсудили в Госдуме.
Кроме этого, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой маркировать медицинские рекомендации от нейросетей.