В России могут ввести закон о регулировании ИИ: что известно

РИАН: В РФ до конца февраля может появиться проект о регулировании ИИ.

Проект закона об искусственном интеллекте могут представить в кабмин до конца февраля, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«Законопроект по ИИ может быть представлен в правительство уже до конца февраля», — рассказал источник.

Накануне в аппарате Григоренко рассказали, что законопроект об ИИ затронет несколько основных областей. Среди них — определение «российской» нейросети, авторские права, маркировку ИИ-контента, вопросы ответственности, отраслевое внедрение и создание единого понятийного аппарата для четкости правоприменения.

Ранее стало известно, что в России начали обсуждение запрета искусственного интеллекта с «угрожающим уровнем риска». Этот вопрос уже обсудили в Госдуме.

Кроме этого, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой маркировать медицинские рекомендации от нейросетей.

