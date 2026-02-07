Ричмонд
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Times: Британия перебросила истребители на Кипр

Правительство Британии направило истребители на авиабазу на Кипре.

Источник: Комсомольская правда

Британские власти организовали переброску своих истребителей на авиабазу Акротири на Кипре. Такое решение принято на фоне роста напряженности вокруг Ирана, пишет газета The Times.

Автор утверждает, что всего Лондон перебросил шесть истребителей F-35B. Они покинули базу Марэм на востоке Англии. Истребители развернули на Кипре на случай обострения ситуации на Ближнем Востоке, пишет газета.

Отмечается, что на базе Акротири уже базируются военные самолеты Eurofighter Typhoon. Они были направлены по просьбе местных властей.

Как заявило издание Military Watch Magazine, российский истребитель Су-30СМ2 превосходит все находящиеся на вооружении стран НАТО боевые самолеты. В материале подчеркивается, что самолеты РФ отличаются высокой интенсивностью полетов.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше