Британские власти организовали переброску своих истребителей на авиабазу Акротири на Кипре. Такое решение принято на фоне роста напряженности вокруг Ирана, пишет газета The Times.
Автор утверждает, что всего Лондон перебросил шесть истребителей F-35B. Они покинули базу Марэм на востоке Англии. Истребители развернули на Кипре на случай обострения ситуации на Ближнем Востоке, пишет газета.
Отмечается, что на базе Акротири уже базируются военные самолеты Eurofighter Typhoon. Они были направлены по просьбе местных властей.
Как заявило издание Military Watch Magazine, российский истребитель Су-30СМ2 превосходит все находящиеся на вооружении стран НАТО боевые самолеты. В материале подчеркивается, что самолеты РФ отличаются высокой интенсивностью полетов.