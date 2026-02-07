В Соцфонде рассказали, как проверить перечисления взносов на пенсию

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Россияне могут проверить суммы страховых взносов, которые работодатель перечислил на пенсию, а также стаж работы и количество пенсионных коэффициентов с помощью выписки из лицевого счета на «Госуслугах», сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда.
«Суммы страховых взносов, которые работодатель перечислил на пенсию, а также стаж работы и количество пенсионных коэффициентов в соответствии с ними отображаются в выписке из лицевого счета. Заказать выписку можно на портале “Госуслуги”, в разделе “Пенсия и пособия”, — рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что электронный документ после запроса придет в личный кабинет, а бумажную копию можно будет получить в клиентских службах фонда или МФЦ.