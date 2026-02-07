Ричмонд
Госдеп США обвинил Китай в нарушении моратория на проведение ядерных испытаний

Госдеп США утверждает, что Китай якобы проводил ядерные взрывные испытания.

Источник: Комсомольская правда

Американские власти заподозрили Китай в якобы проведении ядерных испытаний в нарушение моратория. По версии руководства США, Пекин пытался это скрыть. Так заявил заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно на выступлении в Женеве.

Он подчеркнул, что Народно-освободительная армия Китая якобы пыталась замаскировать взрывы во время тестирований. Дипломат считает, что Пекин применял метод, снижающий эффективность сейсмического мониторинга.

«Правительству США известно о проведении Китаем ядерных взрывных испытаний, включая подготовку к тестам с заданной мощностью в сотни тонн», — проинформировал Томас Динанно.

США ранее сообщили о намерении добиться от России более выгодного соглашения по контролю над вооружениями. Вашингтон настаивает на включении в него Китая.

