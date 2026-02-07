Госдеп США обвинил Китай в нарушении моратория на проведение ядерных испытаний

Американские власти заподозрили Китай в якобы проведении ядерных испытаний в нарушение моратория. По версии руководства США, Пекин пытался это скрыть. Так заявил заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно на выступлении в Женеве.