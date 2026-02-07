Индия купит у США товаров на $500 млрд, речь идёт об энергоносителях и самолётах

Индия намерена закупить у США продукции на $500 млрд за пять лет. Речь идет, в частности, о закупках энергоносителей, самолетов и драгоценных металлов. Это следует из совместного заявления, которое публикует Белым дом.
"Индия намерена в течение 5 лет купить у США на $500 млрд энергоносители, летательные аппараты и запчасти к ним, драгоценные металлы, технологическую продукцию, коксующийся уголь, — говорится в документе.
Стороны подчеркнули намерение резко нарастить торговлю высокотехнологичными товарами. Среди них — графические процессоры и оборудование для ЦОД. Также страны договорились вывести технологическое взаимодействие на новый уровень.
Ранее хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил об якобы обещании Индии перестать покупать нефть у России.
Накануне американские власти приняли решение отменить пошлины в размере 25% на товары из Индии, введенные за импорт газа РФ.