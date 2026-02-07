Хабаровчан бесплатно научат правильному оказанию первой помощи

Хабаровский краевой медицинский колледж имени Макарова запускает программу «Готов к санитарной обороне», в рамках которой будут организованы курсы по оказанию первой помощи. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», после прохождения всей учебной программы её участники получат соответствующий сертификат.
По информации пресс-службы министерства здравоохранения Хабаровского края, программа «Готов к санитарной обороне» будет реализована в рамках федерального проекта «Здоровье для каждого» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.
В медколледже имени Макарова уточнили, что слушатели курсов смогут освоить алгоритм своих действий в критических ситуациях: оценить безопасность и состояние пострадавшего человека для дальнейшего вызова экстренных служб. Программа включает также сердечно-лёгочную реанимацию, остановку кровотечения жгутом, наложение повязок и шин.
— Курсы направлены на совершенствование знаний по само- и взаимопомощи. Мы научим не только теории, но и дадим отработать навыки. Это позволит не растеряться и спасти жизнь до приезда медиков, — рассказали в образовательном учреждении.
В настоящее время идёт набор в первую группу программы, а само обучение начнётся в феврале-марте текущего года. Для записи и уточнения интересующих деталей нужно обратиться по телефону