Во Франции мужчина бросил гранату в салон красоты, шесть человек пострадали

15 января в центре нидерландского города Утрехт произошли два сильных взрыва, после чего начался пожар. В расположенных рядом с эпицентром взрыва зданиях выбиты окна, а проезжая часть и тротуары густо усеяны осколками и обломками. Кроме того, несколько зданий в центре города охвачены огнем. На место происшествия прибыли экстренные службы, включая несколько машин скорой помощи и санитарный вертолет.