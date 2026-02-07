Во Франции мужчина бросил гранату в салон красоты, шесть человек пострадали

В результате взрыва гранаты в салоне красоты во французском городе Гренобль пострадали шесть человек, среди которых есть пятилетний ребенок. Об этом сообщает радиостанция ici.
По информации вещателя, в центр города пришли двое мужчин, один из которых бросил взрывное устройство в помещение салона. После инцидента злоумышленники скрылись с места преступления. Взрывной волной была разбита витрина, осколки стекла ранили шесть человек.
В настоящее время полиция проводит расследование, преступников разыскивают. Мотивы нападения пока не установлены.
