В МВД назвали лидеров среди регионов по числу лишений прав из-за пьянства

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Башкирия, Московская область и Татарстан стали лидерами среди российских регионов по числу водителей, которых лишили прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.
«За январь-июнь 2025 года по делам, связанным с управлением транспортными средствами водителями в состоянии опьянения (ч. 1, 3 ст. 12.8 КоАП РФ), Госавтоинспекцией получено из судов постановлений о лишении права управления транспортным средством, в том числе с назначением административного штрафа: Республика Башкортостан — 2 346 водителей», — сказали в пресс-центре.
Также в числе лидеров по нарушителям Московская область — 2 232, Татарстан — 2 230, Челябинская область — 2 167. Там уточнили, что данные показатели в этих регионах выросли на 1,2%, почти 26% и 12,2% соответственно.
Кроме того, как отметили в МВД, высокие показатели отмечены в Нижегородской области (1 829), это на 6,7% меньше, чем в 2024 году, и в Москве (1 025), меньше на 12,1%, чем было в 2024 году.
Всего за 11 месяцев 2025 года в РФ произошло 9 942 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. Это на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Из-за таких автопроисшествий погибли 2 821 человек и получили ранения 12 554, что на 15,2% и 7,1% меньше, чем годом ранее.