Россиянам назвали пять отличий поддельной квитанции ЖКХ

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Пять основных признаков поддельных квитанций на оплату ЖКУ агентству «Прайм» назвал руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев.
Прежде всего, это неверно указанная управляющая компания.
«За актуальной информацией можно обратиться в сервис “ГИС ЖКХ”, на главной странице выбрать блок “реестры” и перейти в “объекты жилищного фонда” где ввести адрес дома. Такой поиск бесплатный и не требует авторизации», — объясняет Сергеев.
Обратите внимание на внешний вид квитанции, опечатки, ошибки, необычную сумму. Кроме того, при оплате через QR-код в графе «получатель» не должно быть никаких физлиц или незнакомых организаций.
Перед оплатой следует проверить реквизиты, ФИО плательщика, его персональный код, а также счет управляющей компании, который должен совпадать с указанным в договоре. При появлении подозрений свяжитесь с УК, чтобы обезопасить себя от мошенников, заключил юрист.