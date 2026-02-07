Россиянам назвали пять отличий поддельной квитанции ЖКХ

Перед оплатой следует проверить реквизиты, ФИО плательщика, его персональный код, а также счет управляющей компании, который должен совпадать с указанным в договоре. При появлении подозрений свяжитесь с УК, чтобы обезопасить себя от мошенников, заключил юрист.