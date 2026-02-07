Ричмонд
Эффектное кольцеобразное солнечное затмение произойдет в феврале: где его можно увидеть

Астроном Францев: кольцеобразное солнечное затмение произойдёт 17 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Кольцеобразное солнечное затмение, которое пройдет 17 февраля, не будет видно из России. Однако явление можно будет увидеть с территорий Антарктиды, Чили, Аргентины и Южной Африки. Об этом РИА Новости сообщил астроном пермского планетария Виталий Францев.

«К сожалению, фаза “огненного кольца” будет видна только из Антарктиды. С территории России этого нельзя будет увидеть», — рассказал ученый.

Кольцевое солнечное затмение можно будет наблюдать 17 февраля в 15.10 по мск.

Как уточнил эксперт, при кольцеобразном затмении Луна, максимально удаленная от Земли, не может полностью заслонить Солнце из-за своего меньшего видимого размера. Вместо этого вокруг лунного диска остается сияющее кольцо солнечного света.

Накануне ученые из ИКИ РАН сообщили, что вблизи с Солнцем замечен загадочный крылатый объект.

При этом астроном Сергей Богачев предупредил, что на Земле началась магнитная буря планетарного масштаба.