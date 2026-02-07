Эффектное кольцеобразное солнечное затмение произойдет в феврале: где его можно увидеть

Кольцеобразное солнечное затмение, которое пройдет 17 февраля, не будет видно из России. Однако явление можно будет увидеть с территорий Антарктиды, Чили, Аргентины и Южной Африки. Об этом РИА Новости сообщил астроном пермского планетария Виталий Францев.