В ОП напомнили о штрафах за продажу энергетиков детям

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Штраф от 30 до 500 тысяч рублей может грозить россиянам за продажу энергетических напитков детям, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Машаров напомнил, что с 7 июня 2025 года введена административная ответственность за продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним.
«За нарушение установлен административный штраф в размере: для граждан — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; для юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей», — рассказал Машаров.
По словам Машарова, вред от энергетических напитков очевиден: повышение давления, риск раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета из-за высокого содержания сахара в таких напитках.