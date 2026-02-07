Вспомнили Сочи и Армани, покорили мир жестами: В Италии открыли зимнюю Олимпиаду-2026

В Милане огонь зажгли трёхкратные олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту Альберто Томба и Дебора Компаньони.
Во время церемонии состоялся традиционный парад спортсменов. По решению Международного олимпийского комитета представители России не участвовали в параде.
Главными исполнителем церемонии стали итальянские оперные певцы Андреа Бочелли и Лучано Паваротти. Бочелли также открывал Олимпиаду-2006 в Турине. В шоу выступила американская певица Мэрайя Кэри. Часть программы посвятили памяти модельера Джорджо Армани, ушедшего из жизни в прошлом году.
На сцене представили музыкальные номера, отражающие смену эпох — от 1920-х годов до современности. Во время отсылок к зимним Олимпиадам прошлых лет упомянули и Игры в Сочи 2014 года.
Украшением открытия игр стал номер актрисы и комика Бренды Лодиджани, которая продемонстрировала итальянские жесты, которыми без слов можно передать эмоции.
Во время церемонии на трибунах заметили российский флаг. Болельщики пронесли триколор на стадион, несмотря на запрет российской символики на олимпийских объектах. На флаге значилось название спортивной команды из Самарской области — Pohvistnevo Ski Team.
Также в Милане напомнили об историческом достижении российских фигуристов, завоевавших все золотые медали во всех дисциплинах.
Всего в этих Играх примут участие 13 российских спортсменов. За них будет болеть вся страна. Спортсмены из России выступят в нейтральном статусе — без флага и гимна.
За своих приехали болеть и американские чиновники. В Милан прибыла делегация США с кортежем из 45 машин и охраной в 300 человек. Это привлекло внимание местных жителей. Вице-президент США Джей Ди Вэнс перемещается по городу в сопровождении огромного кортежа и сотен охранников.
С организацией Олимпиады возникли трудности. Уже появляются фотографии с атмосферой стройки на объектах, а спортсмены начинают критиковать олимпийскую деревню. Японский чемпион мира по конькобежному спорту Тацуя Синама уже выразил недовольство условиями.
«Ночью не хочется выходить на улицу и приходится быть осторожным во всём», — передало слова конькобежца японское издание Nikkan Sports.
Сама церемония открытия прошла без нареканий. Праздничная часть не обошлось без отсылок к древнеримским богам. Парад спортсменов длился около полутора часов. Последними на арену вышли хозяева — итальянцы.
Перед завершением церемонии подняли олимпийский флаг под гимн. Музыку исполнил китайский пианист Лан Лан, а вокальную партию спела итальянская оперная певица Чечилия Бартоли.
Перед зажжением огня спортсмены и судьи произнесли традиционную клятву — соблюдать правила, принципы честной игры, выступать без допинга и дискриминации.
Вероятно, это последнее крупное спортивное событие в истории «Сан-Сиро». Скоро легендарный стадион в Милане снесут. После этого главные футбольные команды города «Интер» и «Милан» начнут строительство новой арены.
