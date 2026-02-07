Вспомнили Сочи и Армани, покорили мир жестами: В Италии открыли зимнюю Олимпиаду-2026

Церемония открытия Игр 2026 года отгремела в Италии. Основную часть мероприятия развернули на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Отдельные события впервые параллельно прошли в городах Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. Также впервые появились сразу две чаши с огнём, их одновременно зажгли в Милане на Арке Мира и в Кортина-д’Ампеццо на площади Пьяцца Дибона. Life.ru рассказывает о главных событиях старта XXV зимних Олимпийских игр.