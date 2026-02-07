Орбан: ЕС хочет отнять деньги у венгерских семей, чтобы отдать их Киеву

Венгерский премьер Виктор Орбан обвинил Евросоюз в намерении забрать деньги у венгерских семей, чтобы финансировать Украину.
«Брюссельские бюрократы протягивают руки, пытаясь отнять деньги у наших семей, чтобы перенаправить их в Киев», — написал премьер в соцсети X.
По словам Орбана, в ЕС отношение к семье как к главной ценности считается «ересью», а в Венгрии это называют разумным подходом.
Ранее Орбан раскритиковал идеи США об Украине. Тогда Орбан отметил, что размещение войск Запада на Украине после окончания конфликта, о чем заявил генсек НАТО Марк Рютте, будет означать войну с Россией.
К тому же венгерский премьер ответил на желание Киева вступить в ЕС. По словам Орбана, членство Украины в ЕС приведет к войне, в которой придется участвовать и Венгрии.