Диетолог Минздрава объяснил, почему нельзя отказываться от сахара: чем он полезен

Человек не должен полностью отказываться от употребления сахара. Он является легкоусвояемым и эффективным источником энергии. Поэтому отказываться от сахара не нужно. Об этом напомнил главный внештатный диетолог Минздрава и научный руководитель «ФИЦ питания и биотехнологии» Виктор Тутельян в диалоге с ТАСС.