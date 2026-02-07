Диетолог Минздрава объяснил, почему нельзя отказываться от сахара: чем он полезен

Человек не должен полностью отказываться от употребления сахара. Он является легкоусвояемым и эффективным источником энергии. Поэтому отказываться от сахара не нужно. Об этом напомнил главный внештатный диетолог Минздрава и научный руководитель «ФИЦ питания и биотехнологии» Виктор Тутельян в диалоге с ТАСС.
Специалист призвал тратить энергию в течение дня, тогда люди не будут страдать от ожирения. Он также сообщил, что правильное пищевое поведение должно закладываться в раннем возрасте.
«Сахар переходит в ту форму, которая сразу дает эффект, используется для работы. Но надо работать, тратить эту энергию», — порекомендовал Виктор Тутельян.
Онколог Роман Гончарук в свою очередь посоветовал россиянам отказаться от вредных привычек. Это поспособствует снижению рисков возникновения онкологии в любом возрасте. Врач также призвал жителей следить за весом и вирусной активностью.