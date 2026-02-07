Газовые службы с 1 марта получат право отключать квартиры от газа

Парламентарий считает, что это необходимый и правильный шаг, так как риски, связанные с газоснабжением в многоквартирных домах, никогда не заканчиваются на пороге отдельной квартиры. Он добавил, что газовое оборудование — это сложная, взаимосвязанная система. По его словам, угроза в одной точке может привести к катастрофе для всего дома.