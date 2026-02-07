Россиянам расскрыли размер социальных пенсий после повышения в апреле: сколько он составит

В России 1 апреля проиндексируют социальные пенсии. Их увеличат на 6,8%. Средний размер соцпенсии с апреля будет составлять 16,5 тысячи рублей. Об этом рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская, цитирует ТАСС.
Она уточнила, что реальный размер выплаты зависит от ее вида и наличия доплат. Размер индексации привязан к прожиточному минимуму пенсионера. Он составляет чуть более 16 280 рублей.
«Если ориентироваться на данные Социального фонда, который оценил средний размер социальной пенсии на 1 октября 2025 года в сумму 15 514,1 рубля, то после индексации 1 апреля 2026 года средний размер социальной пенсии составит 16 569,06 рубля», — оповестила Татьяна Подольская.
