Ричмонд
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам расскрыли размер социальных пенсий после повышения в апреле: сколько он составит

Средний размер социальной пенсии в РФ составит 16,5 тысячи после индексации.

Источник: Комсомольская правда

В России 1 апреля проиндексируют социальные пенсии. Их увеличат на 6,8%. Средний размер соцпенсии с апреля будет составлять 16,5 тысячи рублей. Об этом рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская, цитирует ТАСС.

Она уточнила, что реальный размер выплаты зависит от ее вида и наличия доплат. Размер индексации привязан к прожиточному минимуму пенсионера. Он составляет чуть более 16 280 рублей.

«Если ориентироваться на данные Социального фонда, который оценил средний размер социальной пенсии на 1 октября 2025 года в сумму 15 514,1 рубля, то после индексации 1 апреля 2026 года средний размер социальной пенсии составит 16 569,06 рубля», — оповестила Татьяна Подольская.

Определены также отрасли, работники которых в России зарабатывают от 200 тысяч рублей в месяц. В их числе сфера добычи металлических руд.