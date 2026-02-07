Делегацию из США освистали на церемонии открытия Олимпиады

Во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр делегация спортсменов из США столкнулась с неодобрительной реакцией зрителей. Спортсменов освистали во время их прохода.
Отрицательную реакцию болельщиков вызвало и появление на экранах стадиона вице-президента США Джей Ди Вэнса, которого показали в момент прохода сборной. Его изображение также встретили свистом и шумом со стороны публики.
Похожим образом зрители отреагировали на выход делегации израильских спортсменов, выразив недовольство и во время их появления на церемонии открытия.
Ранее президент Италии Серджо Маттарелла официально открыл XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония старта соревнований, которая проходит сразу в нескольких итальянских городах.