Делегацию из США освистали на церемонии открытия Олимпиады

зрители освистали делегацию спортсменов из США по время церемонии открытия Олимпиады.

Источник: Аргументы и факты

Во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр делегация спортсменов из США столкнулась с неодобрительной реакцией зрителей. Спортсменов освистали во время их прохода.

Отрицательную реакцию болельщиков вызвало и появление на экранах стадиона вице-президента США Джей Ди Вэнса, которого показали в момент прохода сборной. Его изображение также встретили свистом и шумом со стороны публики.

Похожим образом зрители отреагировали на выход делегации израильских спортсменов, выразив недовольство и во время их появления на церемонии открытия.

Ранее президент Италии Серджо Маттарелла официально открыл XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония старта соревнований, которая проходит сразу в нескольких итальянских городах.

