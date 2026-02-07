Роналду продолжил забастовку, пропустив второй матч «Аль-Насра» подряд

Как сообщает ESPN, Роналду возмущён тем, что фонд, по его мнению, намеренно препятствует усилению «Аль-Насра» по сравнению с другими клубами, такими как «Аль-Хилаль». Футболист уверен, что это мешает команде бороться за чемпионство и не соответствует его роли в развитии лиги.
В руководстве саудовского чемпионата подчёркивают, что все клубы независимы и действуют по единым правилам, выражая недоумение поведением Роналду и надеясь на его скорейшее возвращение на поле.
Ранее Life.ru писал, что французский нападающий Карим Бензема перешёл из саудовского «Аль-Иттихада» в клуб «Аль-Хиляль». Трансфер проходил со сложностями на фоне бойкота Криштиану Роналду.
