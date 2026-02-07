Олимпийский огонь зажгли в Милане и Кортина-д’Ампеццо на церемонии открытия Игр

На церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года олимпийский огонь был зажжен на двух главных площадках — в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Основное действо проходило на миланском стадионе «Сан-Сиро».
В Милане одна из чаш установлена на Арке Мира, известной как Триумфальная арка, являющейся важной достопримечательностью города. Вторая чаша находится в центре Кортина-д’Ампеццо, на площади Пьяцца Дибона.
В Милане огонь зажгли трехкратные олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту — Альберто Томба и Дебора Компаньони. В Кортина-д’Ампеццо это сделала олимпийская чемпионка 2018 года в скоростном спуске Софья Годжа.
Президент Италии Серджо Маттарелла в субботу, 7 февраля, объявил Игры открытыми. Торжественная церемония XXV зимних Олимпийских игр состоялась в Милане на стадионе «Сан-Сиро».
Соревнования продлятся до 22 февраля, в них примут участие более 2800 атлетов из более чем 90 стран, будет разыграно 116 комплектов наград. Российские и белорусские спортсмены, как и на предыдущих Играх, допущены к участию без национальной символики.