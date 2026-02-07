В России появится новый регистр данных о больных пациентах

«Польза от внедрения данного регистра должна быть видна в улучшении качества и доступности медицинской помощи. Благодаря лучшему планированию ресурсов и более точечному распределению помощи, пациенты смогут быстрее получать необходимое медицинское внимание. Государство сможет централизованно рассчитывать потребность в жизненно важных лекарствах, проводить закупку и направлять в регионы, что позволит снизить уровень коррупционных схем в отдельных регионах и гарантировать наличие лекарственных препаратов, которые необходимы пациентам», — заключил он.