В России появится новый регистр данных о больных пациентах

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Регистр пациентов с неинфекционными заболеваниями появится в России с 1 марта и будет содержать 12 групп диагнозов, включая психические расстройства, болезни сердца, печени и легких, рассказал РИА Новости депутат Госдумы, член думского комитета по охране здоровья Султан Хамзаев.
«С 1 марта в России вступит в силу новый порядок ведения федерального регистра лиц, страдающих определенными социально значимыми и хроническими неинфекционными заболеваниями. В регистр будут включены сведения о пациентах, страдающих сахарным диабетом, ишемическими болезнями сердца, сердечной недостаточностью, болезнями печени и легких, кардиомиопатией и другими болезнями, включая психические расстройства и расстройства поведения. Всего 12 групп диагнозов», — сказал Хамзаев.
Как подчеркнул депутат, объединение информации о заболеваниях пациентов со всех регионов в единую базу данных важно для мониторинга заболеваемости, а также для качества проводимого лечения. По его словам, передача анамнеза данных заболевания пациента поможет лучше понять выстраивание дальнейшей тактики лечения.
Хамзаев также отметил, что подобная практика ведения регистра уже существует с инфекционными заболеваниями, что позволяет своевременно реагировать и контролировать эпидемическую обстановку по стране.
«Кроме того, на основе данных регистра можно будет более точно прогнозировать потребность в лекарственных препаратах, медицинском оборудовании, специалистах и койко-местах. Это поможет избежать дефицита и повысить доступность медицинской помощи», — добавил он.
По мнению Хамзаева, возможность пользования регистром необходимо дать регионам: не только вносить данные по пациентам, а также иметь возможность анализировать заболеваемость региона по сравнению с другими.
«Польза от внедрения данного регистра должна быть видна в улучшении качества и доступности медицинской помощи. Благодаря лучшему планированию ресурсов и более точечному распределению помощи, пациенты смогут быстрее получать необходимое медицинское внимание. Государство сможет централизованно рассчитывать потребность в жизненно важных лекарствах, проводить закупку и направлять в регионы, что позволит снизить уровень коррупционных схем в отдельных регионах и гарантировать наличие лекарственных препаратов, которые необходимы пациентам», — заключил он.