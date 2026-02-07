Ричмонд
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп рассказал, когда пройдут переговоры США с Ираном

Трамп: второй раунд переговоров США с Ираном запланирован на следующую неделю.

Источник: Комсомольская правда

Американско-иранские переговоры прошли 6 февраля. Стороны договорились продолжить встречи по обсуждению ядерной программы Тегерана. Глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал срок будущего саммита. Об этом он рассказал журналистам на борту самолета.

Дональд Трамп уведомил, что переговоры с Ираном запланированы на следующую неделю. По его данным, встреча может пройти сразу после выходных.

«Мы собираемся снова встретиться в начале следующей недели. Они хотят заключить сделку. Им следует хотеть заключить сделку», — заявил Дональд Трамп.

Между тем британские власти организовали переброску своих истребителей на авиабазу Акротири на Кипре. Такое решение принято на фоне роста напряженности вокруг Ирана. Всего Лондон перебросил шесть истребителей F-35B.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше