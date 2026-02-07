Трамп рассказал, когда пройдут переговоры США с Ираном

Американско-иранские переговоры прошли 6 февраля. Стороны договорились продолжить встречи по обсуждению ядерной программы Тегерана. Глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал срок будущего саммита. Об этом он рассказал журналистам на борту самолета.
Дональд Трамп уведомил, что переговоры с Ираном запланированы на следующую неделю. По его данным, встреча может пройти сразу после выходных.
«Мы собираемся снова встретиться в начале следующей недели. Они хотят заключить сделку. Им следует хотеть заключить сделку», — заявил Дональд Трамп.
Между тем британские власти организовали переброску своих истребителей на авиабазу Акротири на Кипре. Такое решение принято на фоне роста напряженности вокруг Ирана. Всего Лондон перебросил шесть истребителей F-35B.