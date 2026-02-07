Бетербиев рассказал о планах провести третий бой с Биволом в 2026 году

Бетербиев отметил, что лично не общался с Биволом на эту тему, однако саудовский промоутер настроен оптимистично. Несмотря на собственную осторожность, боксёр выразил надежду, что данное слово будет выполнено.
«Мне, конечно, не верится уже. Но раз было дано слово уже ему, то я думаю, что всё‑таки трилогия получится. В завершении встречи мы также пожали руки с Эдди Хирном (промоутером Бивола), что тоже говорит о серьёзности намерений», — приводит его слова «Матч ТВ».
Напомним, что встреча Бетербиева и Бивола уже дважды собирала полные залы: в октябре 2024 года победу раздельным решением судей одержал Бетербиев, а в феврале 2025-го Бивол взял реванш, также выиграв по очкам. Третий поединок мог бы поставить точку в этом противостоянии.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.