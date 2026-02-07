Бетербиев рассказал о планах провести третий бой с Биволом в 2026 году

«Мне, конечно, не верится уже. Но раз было дано слово уже ему, то я думаю, что всё‑таки трилогия получится. В завершении встречи мы также пожали руки с Эдди Хирном (промоутером Бивола), что тоже говорит о серьёзности намерений», — приводит его слова «Матч ТВ».