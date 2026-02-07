Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел мощный пепловый выброс

П. -КАМЧАТСКИЙ, 7 фев — РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел очередной мощный пепловый выброс на высоту 10,5 километров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).
Активное извержение вулкана началось в конце января. Это второй выброс пепла Шивелучем в течение четверга.
«…эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 10,4 километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 40 километров на северо-запад от вулкана», — проинформировали вулканологи в своем Tеlegram-канале.
По данным ученых, выброс произошел в 11:20 по камчатскому времени (2.20 мск). Для авиации установлен «красный» код опасности, что означает угрозу для местных и международных авиаперевозок.
Шивелуч расположен в 50 километрах к северу от поселка Ключи и примерно в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.