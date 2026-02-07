Посольство РФ отреагировало на задержание россиянина, наводившего страх на Майами: в чем его обвиняют

В Майами арестовали россиянина Вячеслава Михайлова. Как утверждается, пожилой мужчина 16 лет наводил страх на жителей города. Его обвиняют по нескольким статьям. российское посольство в Вашингтоне внимательно следит за ситуацией. Об этом сообщили в пресс-службе дипведомства.
В материале сказано, что Вячеслава Михайлова арестовали 30 января. Он обвиняется в причинении телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах. Кроме того, россиянина подозревают незаконном проникновении на частную территорию и нарушении правил дорожного движения. Мужчине будет оказано консульско-правовое содействие, говорится в заявлении.
«В настоящее время россиянин содержится в следственном изоляторе округа Майами-Дейд в штате Флорида в ожидании судебных слушаний», — сообщили в диппредставительстве.
По имеющимся сведениям, пенсионер начал конфликт с местным на паркинге у славянского магазина. Вячеслав Михайлов выскочил из своей машины и подбежал к американцу. В процессе диалога россиянин «агрессивно толкнул» мужчину, ударил по лицу и пригрозил ножом.