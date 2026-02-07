Посольство РФ отреагировало на задержание россиянина, наводившего страх на Майами: в чем его обвиняют

В Майами арестовали россиянина Вячеслава Михайлова. Как утверждается, пожилой мужчина 16 лет наводил страх на жителей города. Его обвиняют по нескольким статьям. российское посольство в Вашингтоне внимательно следит за ситуацией. Об этом сообщили в пресс-службе дипведомства.