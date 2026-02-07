Городская легенда. На Урале раскрыли тайну валенок Павла Бажова

В Екатеринбурге раскрыли тайну валенок писателя Павла Бажова, которые уже много лет хранятся в редакции журнала «Урал». О том, как родилась городская легенда, — в материале «АиФ-Урал».
Последний редактор.
Суть легенды такова. В эпоху СССР много лет отделом прозы журнала «Урал» в Свердловске заведовала Валентина Артюшина — последний прижизненный редактор Павла Бажова. Как-то в конце 1950 года, задолго до создания журнала, она по работе пришла к автору сказов домой (жил он на ул. Чапаева, 11, где сегодня действует музей писателя). Бажов напоил гостью горячим чаем, после чего они занялись редактированием. Засиделись допоздна. А к ночи температура за окном резко понизилась, началась метель. Когда Валентина засобиралась домой, Бажов оглядел её и говорит: «Как же ты, девонька, в таких лёгких сапожках по такой пурге пойдёшь?» С этими словами он дал ей свои большие и тёплые валенки.
Артюшина благополучно добралась до дому и собиралась в ближайшее время вернуть Бажову валенки, но визит к писателю по разным причинам всё время откладывался. Когда она, наконец, снова пришла к нему домой — дверь ей никто не открыл. А позднее выяснилось, что Павел Петрович умер. Некоторое время Валентина хранила валенки у себя, а потом передала их в редакцию журнала «Урал», где они и хранятся по сей день.
«Пошли в народ».
В 2020 году в Первоуральске сняли небольшой мультфильм «Валенки Бажова», в основу которого легла эта легенда. Режиссёр Сергей Айнутдинов и художник Надежда Добрынина создали его по сценарию драматурга Надежды Колтышевой. Работа стала частью цикла «Уральские байки» и получила ряд наград на различных фестивалях.
Собственно, мультфильм почти повторяет сюжет легенды, за исключением ряда авторских анимационных моментов и концовки. В финале картины огромные валенки Бажова шествуют по Свердловску, заходят в дома горожан, и каждый дом при этом превращается в валенок!
Года три назад Сергей Айнутдинов рассказывал корреспонденту «АиФ-Урал»: «В мультфильме, как и в кино, восприятие многозначных образов зависит от уровня начитанности, насмотренности человека. При этом каждый зритель — ребёнок, взрослый — интерпретирует образы по-своему. Скорее всего, те, кто был воспитан только на “Ну, погоди!”, не смогут понять мой мультфильм “Валенки Бажова”. Там метафора на метафоре. А мне было важно именно так, сказочно, рассказать грустную, по сути, историю о последнем рабочем дне писателя Бажова. Вот и придумался образ, что валенки, как и произведения автора, пошли в народ».
«Это было на самом деле».
Между тем недавно стала известна истинная история городской легенды о валенках Бажова. «Когда-то в нашем журнале редактором отдела прозы действительно работала Валентина Викториновна Артюшина, — сообщила драматург, заместитель главного редактора журнала “Урал” Надежда Колтышева. — Именно она открыла миру Леонида Юзефовича, Ольгу Славникову и многие другие известные литературные имена. В начале 1990-х она ушла на пенсию, а в 2011 году пришла ко мне в кабинет и говорит: “Я трудилась в журнале много лет, а никаких наград и благодарностей не получила. А ведь я была последним редактором Павла Бажова!”.
Конечно, мы подготовили для неё благодарственное письмо, но история эта во мне засела. Ведь Бажов имел к «Уралу» прямое отношение, хотя и не дожил до его создания, он был наш «пра». В 2015 году я предложила впервые провести у нас в редакции на ул. Малышева, 24 «Ночь музеев». Но когда дошло до дела, возник вопрос: а что показывать? Экспонаты собирали по крупицам. В частности, главный редактор журнала Олег Богаев привёз со своей дачи валенки. Мы стали думать — что это за валенки, чьи они? Ну, конечно же, Бажова! Но просто демонстрировать их посетителям было неинтересно. Тем более, где хранятся настоящие валенки Бажова, все мы знаем. И тут я вспомнила Валентину Артюшину.
Ага, последний редактор Бажова… Наверное, она могла бывать у него дома… А приходя к нему, старалась как-то принарядиться, потому что это ведь сам Бажов… А зимы у нас на Урале морозные… Вот она пришла к нему в черевичках, засиделись за полночь… Надо идти домой, а идти не в чем… И тогда Бажов дал ей свои валенки… А когда спустя какое-то время она решила их ему вернуть, он уже умер… Валенки хранились у неё долго-долго, но однажды она принесла их в редакцию…
Эту историю я и рассказывала гостям, которые приходили к нам в «Ночь музеев». «Врала» вдохновенно, с каждой новой экскурсией всё больше и больше в неё верила, и в конечном итоге поверила окончательно: ВСЁ ЭТО БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ!
А когда однажды ко мне обратился Сергей Айнутдинов и попросил каких-нибудь историй про Урал, я выдала ему несколько сюжетов, среди которых были «Валенки Бажова». Коротенькая история на полстранички текста, но режиссёру она понравилась".
О дорогих и ушедших.
По словам Надежды Колтышевой, авторы мультфильма создали абсолютно нетипичный образ писателя и вложили в эту историю свой смысл. Он снимался в пандемию COVID-19. Режиссёр создал картину в память обо всех ушедших и дорогих ему людях. «Основная мысль в том, что Бажов должен прийти в каждый дом, — говорит драматург. — Поэтому все дома в Свердловске и превращаются в конце фильма в валенки. Бажов — наш культурный код, наше всё. Спустя много лет после его смерти мы всё ещё открываем его».
Правда, без «ляпов» в мультфильме не обошлось. По сценарию Колтышевой, Бажов скончался в Свердловске, хотя на самом деле это произошло в Москве. Впрочем, как известно, гроб с телом писателя перевезли в столицу Урала. Похоронили его на Ивановском кладбище.
Что касается настоящих валенок автора сказов, то там всё просто. «Помню, нас в детстве как-то привели в музей Бажова на улице Чапаева, — рассказывал нашему корреспонденту главный редактор журнала “Урал” Олег Богаев. — А там стоят его валенки. По-моему, я тогда впервые увидел предмет, относящийся к писателю, и был поражён. Как так — великий русский писатель, оказывается, ходил в валенках! Да ещё так похожих на валенки моей бабушки…».
К слову, в нынешнем году исполняется 100 лет со дня рождения Валентины Артюшиной, которая и стала главной героиней городской легенды. Она родилась 11 ноября 1926 года. Отец — Викторин Фёдорович — погиб под Сталинградом. Окончила факультет журналистики УрГУ, работала в Средне-Уральском книжном издательстве и в журнале «Урал». Помимо Бажова редактировала таких известных свердловских писателей, как Николай Никонов, Иван Акулов, Олег Коряков, Андрей Ромашов. Написала ряд мемуарных очерков и книжечку воспоминаний «Моё время». Ушла из жизни 24 апреля 2014 года.