Городская легенда. На Урале раскрыли тайну валенок Павла Бажова

Конечно, мы подготовили для неё благодарственное письмо, но история эта во мне засела. Ведь Бажов имел к «Уралу» прямое отношение, хотя и не дожил до его создания, он был наш «пра». В 2015 году я предложила впервые провести у нас в редакции на ул. Малышева, 24 «Ночь музеев». Но когда дошло до дела, возник вопрос: а что показывать? Экспонаты собирали по крупицам. В частности, главный редактор журнала Олег Богаев привёз со своей дачи валенки. Мы стали думать — что это за валенки, чьи они? Ну, конечно же, Бажова! Но просто демонстрировать их посетителям было неинтересно. Тем более, где хранятся настоящие валенки Бажова, все мы знаем. И тут я вспомнила Валентину Артюшину.