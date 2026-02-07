В Хабаровском крае снизят налог на гидроциклы

Инициативу в первом чтении поддержали в краевой Закдуме. Ставки предлагается снизить в два раза. Депутаты убеждены, что это поспособствует регистрации гидроциклов в Хабаровском крае и, возможно, повлияет на статистику происшествий.
«Мы убеждены, что снижение налога, а также ужесточение административной ответственности за управление водно-моторной техникой без регистрации станет важным фактором стимулирования своевременной регистрации маломерных судов и повышения дисциплинированности их собственников на водных объектах», — отметил председатель Законодательной думы Хабаровского края Николай Шевцов.