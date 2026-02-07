Ричмонд
-2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае снизят налог на гидроциклы

На данный момент в Хабаровском крае зарегистрирован 191 гидроцикл, причем за 2025 год на учет поставлен лишь один. Однако в прошлом году в происшествиях с гидроциклами, большинство из которых не было зарегистрировано, погибли 8 человек, в том числе 1 ребенок.

Инициативу в первом чтении поддержали в краевой Закдуме. Ставки предлагается снизить в два раза. Депутаты убеждены, что это поспособствует регистрации гидроциклов в Хабаровском крае и, возможно, повлияет на статистику происшествий.

«Мы убеждены, что снижение налога, а также ужесточение административной ответственности за управление водно-моторной техникой без регистрации станет важным фактором стимулирования своевременной регистрации маломерных судов и повышения дисциплинированности их собственников на водных объектах», — отметил председатель Законодательной думы Хабаровского края Николай Шевцов.