В Хабаровском крае снизят налог на гидроциклы

На данный момент в Хабаровском крае зарегистрирован 191 гидроцикл, причем за 2025 год на учет поставлен лишь один. Однако в прошлом году в происшествиях с гидроциклами, большинство из которых не было зарегистрировано, погибли 8 человек, в том числе 1 ребенок.