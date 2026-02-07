В России создадут новый регистр с данными о больных пациентах: о каких диагнозах идет речь

С 1 марта в России появится регистр пациентов с 12 группами неинфекционных заболеваний, включая психические расстройства, болезни сердца, печени и легких. Об этом сообщил депутат ГД Султан Хамзаев.
«В регистр будут включены сведения о пациентах, страдающих сахарным диабетом, ишемическими болезнями сердца, сердечной недостаточностью, болезнями печени и легких, кардиомиопатией и другими болезнями, включая психические расстройства и расстройства поведения», — анонсировал идею депутат в беседе с РИА Новости.
Как отметил парламентарий, единая база данных по пациентам нужна для отслеживания заболеваемости и улучшения лечения. Наличие полной истории болезни поможет врачам точнее планировать тактику терапии, добавил Хамзаев.
Накануне депутат Ярослав Нилов заявил, что на рассмотрение в ГД будет внесен законопроект об адаптивном больничном.