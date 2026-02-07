Пассажиры рейса Azur Air застряли в аэропорту Пхукета

Пассажиры рейса авиакомпании Azur Air из Пхукета в Москву застряли в аэропорту после того, как самолет был вынужден совершить аварийную посадку из-за технической неисправности. Об этом стало известно в субботу, 7 февраля.
Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности шасси. Экипаж рейса ZF-2904 принял решение о возвращении по причине «неуборки створок шасси».
После посадки пассажиры оказались в аэропорту, где, по их словам, более 2,5 часов не могли получить обещанный трансфер в отель, еду и воду. Azur Air пообещала выполнить рейс другим самолетом 7 февраля, а также сдвинула последующие рейсы по этому маршруту, передает Telegram-канал Mash.
21 января несколько десятков россиян застряли в аэропорту казахстанского Тараза из-за технической неисправности судна. Рейс авиакомпании SCAT Airlines следовал по маршруту Фукуок — Екатеринбург. Самолет приземлился в Таразе на плановую дозаправку. Лайнер должен был вылететь в Россию через час, однако пассажиры застряли в транзитной зоне авиагавани на 18 часов.