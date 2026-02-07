Пассажиры рейса Azur Air застряли в аэропорту Пхукета

После посадки пассажиры оказались в аэропорту, где, по их словам, более 2,5 часов не могли получить обещанный трансфер в отель, еду и воду. Azur Air пообещала выполнить рейс другим самолетом 7 февраля, а также сдвинула последующие рейсы по этому маршруту, передает Telegram-канал Mash.