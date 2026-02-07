«Укрпочта» попала в скандал из-за фотографий школьниц

Как поясняли в компании, проект «Почта любви» был вдохновлён ностальгией по школьным годам — тому самому времени, когда количество валентинок якобы показывало, «насколько ты классный». Однако пользователи обратили внимание не на романтику, а на визуальную часть кампании. В комментариях заявили, что девочки-подростки на фото выглядят чрезмерно сексуализированными, а сам стиль съёмки показался многим недопустимым.
Ситуацию усугубило то, что в обсуждениях начали вспоминать громкие дела о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, в том числе скандал вокруг Джеффри Эпштейна. На фоне общественного резонанса «Укрпочта» удалила одну из публикаций проекта — фотографию со школьницей в мини-юбке. При этом остальные материалы компания решила оставить без изменений.
Ранее Life.ru писал, что в США разгорелся новый виток скандала вокруг дела Джеффри Эпштейна. Министерство юстиции удалило тысячи файлов с персональными данными его жертв после жалоб адвокатов. В ведомстве объяснили случившееся «технической ошибкой» и заявили о пересмотре правил работы с чувствительной информацией.
