«Укрпочта» попала в скандал из-за фотографий школьниц

Как поясняли в компании, проект «Почта любви» был вдохновлён ностальгией по школьным годам — тому самому времени, когда количество валентинок якобы показывало, «насколько ты классный». Однако пользователи обратили внимание не на романтику, а на визуальную часть кампании. В комментариях заявили, что девочки-подростки на фото выглядят чрезмерно сексуализированными, а сам стиль съёмки показался многим недопустимым.