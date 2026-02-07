Ричмонд
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Укрпочта» попала в скандал из-за фотографий школьниц

Праздничный проект «Укрпочты» ко Дню всех влюблённых неожиданно обернулся громким скандалом. Совместная акция с брендом одежды Rikky Hype вызвала волну критики и обвинений в соцсетях, сообщает издание Страна.ua.

Источник: Life.ru

Как поясняли в компании, проект «Почта любви» был вдохновлён ностальгией по школьным годам — тому самому времени, когда количество валентинок якобы показывало, «насколько ты классный». Однако пользователи обратили внимание не на романтику, а на визуальную часть кампании. В комментариях заявили, что девочки-подростки на фото выглядят чрезмерно сексуализированными, а сам стиль съёмки показался многим недопустимым.

Ситуацию усугубило то, что в обсуждениях начали вспоминать громкие дела о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, в том числе скандал вокруг Джеффри Эпштейна. На фоне общественного резонанса «Укрпочта» удалила одну из публикаций проекта — фотографию со школьницей в мини-юбке. При этом остальные материалы компания решила оставить без изменений.

Ранее Life.ru писал, что в США разгорелся новый виток скандала вокруг дела Джеффри Эпштейна. Министерство юстиции удалило тысячи файлов с персональными данными его жертв после жалоб адвокатов. В ведомстве объяснили случившееся «технической ошибкой» и заявили о пересмотре правил работы с чувствительной информацией.

Все самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше