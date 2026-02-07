В России предложили сократить риски при смене работы: как хотят поддержать граждан

Гарантии трудоустройства при смене работы предложили официально закрепить. По словам депутата Ярослава Нилова, гражданин, меняющий место работы, должен получать официальные гарантии от нового нанимателя.
«Надо застраховать работника [при смене работы], в этой части готовится определенная инициатива», — сказал парламентарий в беседе с ТАСС.
Парламентарий отметил, что при переходе на новую работу сотрудник не имеет письменных гарантий трудоустройства, а все условия обсуждаются устно.
Проект предполагает законодательно утвердить понятие «гарантированного предложения о работе» (оффера).
В свою очередь адвокат Надежда Борзенко сообщила, что работодатель не имеет права на увольнение сотрудника в период отпуска. При этом эксперт уточнила, что защищены от увольнения беременные и работники в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.