Ричмонд
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России предложили сократить риски при смене работы: как хотят поддержать граждан

В Госдуме хотят закрепить гарантии трудоустройства при смене работы.

Источник: Комсомольская правда

Гарантии трудоустройства при смене работы предложили официально закрепить. По словам депутата Ярослава Нилова, гражданин, меняющий место работы, должен получать официальные гарантии от нового нанимателя.

«Надо застраховать работника [при смене работы], в этой части готовится определенная инициатива», — сказал парламентарий в беседе с ТАСС.

Парламентарий отметил, что при переходе на новую работу сотрудник не имеет письменных гарантий трудоустройства, а все условия обсуждаются устно.

Проект предполагает законодательно утвердить понятие «гарантированного предложения о работе» (оффера).

В свою очередь адвокат Надежда Борзенко сообщила, что работодатель не имеет права на увольнение сотрудника в период отпуска. При этом эксперт уточнила, что защищены от увольнения беременные и работники в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.