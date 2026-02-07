Четверо детей погибли при обрушении стены в древнем монастыре в Египте

По данным издания, инцидент произошел в пятницу, 6 февраля, на территории древнего коптского монастыря Абу-Фана. Внутренняя стена одного из зданий обрушилась на посетителей, завалив их строительными блоками и крупными камнями. В результате четверо детей погибли на месте, еще двое были госпитализированы.