Четверо детей погибли при обрушении стены в древнем монастыре в Египте

Четверо детей погибли и еще двое пострадали в результате обрушения стены на территории древнего монастыря в египетской провинции Эль-Минья. Об этом сообщила газета Al Masry Al Youm.
По данным издания, инцидент произошел в пятницу, 6 февраля, на территории древнего коптского монастыря Абу-Фана. Внутренняя стена одного из зданий обрушилась на посетителей, завалив их строительными блоками и крупными камнями. В результате четверо детей погибли на месте, еще двое были госпитализированы.
Монастырь Абу-Фана, названный в честь коптского отшельника святого Фаны, считается одним из древнейших христианских монастырей и, по преданию, был основан в IV веке. Причины обрушения устанавливаются, говорится в статье.
2 февраля воронка глубиной 15 метров образовалась из-за обвала грунта перед АЗС в Каире. В результате инцидента обрушились два магазина, пострадали два человека. Проверка показала, что причиной проседания грунта стали земляные работы на строительной площадке рядом с АЗС, принадлежащей торговому центру.