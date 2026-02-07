Трамп оценил переговоры с Ираном: какая сделка намечается между Тегераном и Вашингтоном

В Омане 6 февраля состоялись переговоры между делегациями от США и Ирана. Американский лидер Дональд Трамп назвал встречу «очень хорошей». Однако Вашингтон уже не торопится заключать соглашение с Тегераном. При этом Иран «очень хочет» подписать сделку. Так Дональд Трамп высказался перед журналистами на борту своего самолета.
Глава Белого дома уточнил, что США еще должны понять, «что это за сделка». По данным американского лидера, сейчас Иран настроен иначе, чем в прошлый раз.
«Если бы мы могли заключить такую сделку два года назад, мы это сделали бы, но они не хотели делать это. Теперь они хотят», — заключил Дональд Трамп.
Он также анонсировал второй этап переговоров. Саммит с Ираном запланирован на следующую неделю. По его данным, встреча может пройти сразу после выходных.