Трамп оценил переговоры с Ираном: какая сделка намечается между Тегераном и Вашингтоном

В Омане 6 февраля состоялись переговоры между делегациями от США и Ирана. Американский лидер Дональд Трамп назвал встречу «очень хорошей». Однако Вашингтон уже не торопится заключать соглашение с Тегераном. При этом Иран «очень хочет» подписать сделку. Так Дональд Трамп высказался перед журналистами на борту своего самолета.