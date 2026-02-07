Роспотребнадзор рассказал, что делать при повреждении вещи в химчистке

«Если в момент приемки вещи из химчистки было обнаружено, что она повреждена, изменила цвет, имеет пятна или дыры, потребитель может потребовать: безвозмездно устранить недостатки оказанной услуги; уменьшить цену оказанной услуги; возместить расходы по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьим лицом», — заявили РИА Новости в ведомстве.