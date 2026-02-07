Редкая книга принесла миллионы семье из Крыма

Бурмистров отметил, что в «Литфонд» каждый день поступают сотни заявок на оценку предметов и приходят десятки новых продавцов из разных уголков России, которые случайно нашли что-то на своих антресолях или в кладовках, получили что-то от бабушки в наследство, случайно обнаружили какой-то ценный, на их взгляд, предмет в заброшенном доме или на местном развале.