Редкая книга принесла миллионы семье из Крыма

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Сборник Велимира Хлебникова с его автографом, который достался по наследству от родственников семье из Крыма, продали на аукционе за 18 миллионов рублей при стартовой стоимости в 1,5 миллиона, сообщил в интервью РИА Новости глава Аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров.
Бурмистров рассказал, как однажды в «Литфонд» приехала семья из Крыма и привезла с собой стихотворный сборник Велимира Хлебникова с его автографом, доставшийся им в наследство от родственников.
«Книга была очень редкая, и мы выставили ее по стартовой цене 1,5 миллиона рублей. А в итоге напряженной аукционной борьбы она была продана за 18 миллионов рублей! И такие чудеса у нас случаются нередко!», — рассказал коллекционер.
Бурмистров отметил, что в «Литфонд» каждый день поступают сотни заявок на оценку предметов и приходят десятки новых продавцов из разных уголков России, которые случайно нашли что-то на своих антресолях или в кладовках, получили что-то от бабушки в наследство, случайно обнаружили какой-то ценный, на их взгляд, предмет в заброшенном доме или на местном развале.
«У каждого есть возможность заработать свой миллион», — заключил глава «Литфонда».