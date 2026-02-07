Масштабная перепись воробьев-2026 началась в Новосибирске

«Почему я буду считать воробьёв? Потому что я могу. Я выросла в Академгородке, где на Станции юных натуралистов нас, первоклассников, научили обращать внимание на окружающий мир, различать виды животных и помогать им. Моя профессия никак не связана с биологией, но любовь к орнитологии, умение видеть и слышать птиц остались, поэтому я стала бердвотчером. Благо Академгородок, Новосибирск и наша область в целом предоставляет широкие возможности для наблюдения за птицами. Например, пока я иду на работу в НГУ, за 10 минут могу встретить только зимой 30 видов птиц! И воробьи — одни из самых любимых. Они ассоциируются у меня с дружбой и весной»,