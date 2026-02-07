Масштабная перепись воробьев-2026 началась в Новосибирске

С 7 по 15 февраля по всей стране, в том числе в Новосибирской области, пройдёт Всероссийская перепись воробьёв «Воробьи на кустах». В этом году партнёром проекта в регионе впервые стал Новосибирский государственный университет. Организаторы ставят амбициозную цель — подняться с пятого места прошлого года в топ-3 по числу учтённых птиц.
Акция, проводимая с 2023 года, направлена на изучение популяции домовых и полевых воробьёв — видов, чья жизнь тесно связана с человеком. Орнитологи отмечают тревожную тенденцию сокращения их численности в последние десятилетия. Чтобы подтвердить наблюдения, выяснить причины и разработать меры защиты, учёные привлекают к мониторингу граждан — волонтёров всех возрастов. По словам регионального координатора, старшего преподавателя НГУ Людмилы Будневой, участие в переписи — это шанс вернуться к природе, научиться наблюдать за миром и помочь науке.
Старший преподаватель Гуманитарного института НГУ, филолог, координатор проекта в регионе Людмила Буднева прокомментировала:
«Почему я буду считать воробьёв? Потому что я могу. Я выросла в Академгородке, где на Станции юных натуралистов нас, первоклассников, научили обращать внимание на окружающий мир, различать виды животных и помогать им. Моя профессия никак не связана с биологией, но любовь к орнитологии, умение видеть и слышать птиц остались, поэтому я стала бердвотчером. Благо Академгородок, Новосибирск и наша область в целом предоставляет широкие возможности для наблюдения за птицами. Например, пока я иду на работу в НГУ, за 10 минут могу встретить только зимой 30 видов птиц! И воробьи — одни из самых любимых. Они ассоциируются у меня с дружбой и весной»,
Для участия необходимо найти стайку воробьев, сфотографировать их, запомнить место и время, а затем заполнить анкету на сайте проекта. Участникам, чьи данные пройдут модерацию, начислят волонтёрские часы на платформе «Добро.ру» и выдадут электронный сертификат. В прошлом году в Новосибирской области было сделано 224 наблюдения и насчитано 9166 птиц. Консультацию по участию можно получить у координаторов проекта в соцсетях или по электронной почте.