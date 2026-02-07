Общественники предложили закрепить понятие «деструктивного контента»

Также предлагается распространить данные требования не только на традиционные СМИ, но и на цифровые медиаплатформы, включая Telegram-каналы, блоги, новостные агрегаторы и иные публичные онлайн-ресурсы, сохранить возможность обезличенного информирования, публикации официальных сводок и аналитических материалов без визуализации и персонализации несовершеннолетних, а также предусмотреть отдельную ответственность для редакций СМИ, администраторов Telegram-каналов и блогеров за распространение деструктивного контента.