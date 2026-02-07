Врач рассказала, кому нельзя есть лук

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Лук противопоказан при гипертонии, астме, гепатите и циррозе, а также при аритмии, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик.
«Лук противопоказан при гипертонии, так как повышает давление, астме, болезнях печени — гепатите и циррозе — и болезни сердца — аритмии», — рассказала Чистик.
Собеседница агентства добавила, что рекомендуется ограничить употребление лука при гастрите, рефлюксе, синдроме раздражённого кишечника и болезнях почек и сердца.