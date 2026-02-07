Пять самолетов НАТО: генерал назвал главные цели для ВС РФ в небе

«Сомневаюсь, что для Киева предназначены эти самолеты. Запад не рискнул бы заводить их в небо Украины, так как фактически они попали бы в зону досягаемости российских ударов. А эффективно работать самолеты смогут только на украинской территории. Для этого самолетам нужно зайти либо в район Луцка, либо, если речь о южной части страны, в район Винницы. В районе Киева управление было бы отличным. Но это была бы прямая подстава — самолеты бы просто уничтожили ВС РФ, а это слишком дорогое удовольствие», — сказал Попов.