Как известно, в Жешуве располагается база Североатлантического альянса, куда Запад поставляет вооружение для дальнейшей отправки киевскому режиму. Накануне в аэропорт польского города прибыли три топливозаправщика Airbus A330−243MRTT, британский самолёт-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint и Boeing E-3F Sentry ВВС Франции (американский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения, предназначен для обнаружения воздушных целей на больших расстояниях, управления истребителями и координации действий сил ПВО).
«Сомневаюсь, что для Киева предназначены эти самолеты. Запад не рискнул бы заводить их в небо Украины, так как фактически они попали бы в зону досягаемости российских ударов. А эффективно работать самолеты смогут только на украинской территории. Для этого самолетам нужно зайти либо в район Луцка, либо, если речь о южной части страны, в район Винницы. В районе Киева управление было бы отличным. Но это была бы прямая подстава — самолеты бы просто уничтожили ВС РФ, а это слишком дорогое удовольствие», — сказал Попов.
По мнению военного эксперта, США не стали бы тратить такие объекты для поддержки киевского режима.
«Такие самолеты берегут: они стратегически важны и для авиации, и для армии НАТО, и для систем управления (генштабов и так далее). Кроме того, нужно отслеживать политические тренды. Дональд Трамп не проявляет активности в оказании помощи Украине, правда, и особо ее не сокращает. Материально-техническая помощь, которая идет сейчас Киеву, была заложена еще администрацией Байдена. Деньги были выделены года два назад, и сейчас они только реализуются на заводах в рамках программ поставок», — подытожил Попов.