Постпред Уолтц анонсировал взнос от США в бюджет ООН в ближайшие недели

Американские власти заявили о намерении вновь предоставлять средства в бюджет ООН. Взнос ожидается в ближайшие недели. Средства от США не поступали в бюджет несколько месяцев. С соответствующим анонсом выступил американский постпред при ООН Майк Уолтц в интервью Reuters.