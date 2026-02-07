Постпред Уолтц анонсировал взнос от США в бюджет ООН в ближайшие недели

Американские власти заявили о намерении вновь предоставлять средства в бюджет ООН. Взнос ожидается в ближайшие недели. Средства от США не поступали в бюджет несколько месяцев. С соответствующим анонсом выступил американский постпред при ООН Майк Уолтц в интервью Reuters.
Он заверил, что денежный транш «поступит очень скоро». При этом точной даты постпред США не назвал.
«Не думаю, что было принято решение по окончательной сумме, однако это будет сделано в течение нескольких недель», — пообещал Майк Уолтц.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп тем временем предложил себя в качестве коллектора для взыскания задолженностей по взносам в ООН. Он сообщил, что «заставил бы» всех платить. Президент США привел аналогию с НАТО.