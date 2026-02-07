Словакия и Венгрия заявили о намерении обжаловать в Суде Европейского союза решение ЕС о поэтапном запрете импорта российского природного газа до 2027 года. Об этом сообщил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.
По его словам, обе страны голосовали против этого решения в Совете ЕС и считают, что оно нарушает базовые принципы союза.
— Данное решение нарушает основные принципы ЕС, в частности принципы субсидиарности и пропорциональности, а энергетика по-прежнему относится к национальной компетенции, — объяснил Гашпар в интервью ТАСС.
Он уточнил, что иски будут поданы отдельно, но с координацией юридических действий.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что решение Евросоюза о запрете импорта сжиженного природного газа из России является идиотским. Политик отметил, что пока в США идут разбирательства вокруг финансиста Джеффри Эпштейна, Европа «остается зоной глубокой умственной отсталости».
По итогам прошедшего года объем поставок газа из России в ЕС уменьшился до 37,99 миллиарда кубометров, из-за чего Москва заняла третье место среди основных поставщиков.