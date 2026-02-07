Умер забытым: как актер Арутюнян жил после самой скандальной роли «Брата»

«К сожалению, в очень многих интернет-изданиях публикуется совершенно непроверенная информация о том, что Артур Арутюнян уехал в Ереван, где выходит на сцену театра Сундукяна, а ещё и работает как художник-постановщик. Вся эта информация не соответствует действительности. Артур Арутюнян никуда не уезжал из Петербурга и в Ереван больше не возвращался», — отметила женщина.