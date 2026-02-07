Умер забытым: как актер Арутюнян жил после самой скандальной роли «Брата»

На 69-м году ушел из жизни актер Артур Арутюнян, известный по ролям в фильмах и сериалах «Брат», «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей» и других. Долгие годы артист не появлялся в кино. Aif.ru узнал, как жил и умер известный безбилетник из скандальной сцены в фильме «Брат».
«Не брат ты мне… “.
Все, кто смотрел фильм «Брат», наверняка помнят сцену в трамвае, где двое кавказцев отказываются платить за проезд кондуктору до тех пор, пока в дело не вмешивается сам Данила Багров, с пистолетом наперевес… Именно в этой сцене Сергей Бодров-младший произнес знаменитую фразу про цвет кожи.
Роль второго кавказца, который насмехался над кондуктором, исполнил Артур Арутюнян. Он признавался, что ему было не просто сниматься в этой сцене.
«Мне тоже непросто было сниматься в той сцене, играть такого наглого беспардонного хама. Но что поделать, если я актер. Сам я человек очень скромный, хотя и достаются мне роли бандитов из-за характерного выражения лица. В жизни точно никогда б не позволил себе издевательств таких над пожилым кондуктором», — говорил артист.
Остался в забвении.
Многие СМИ писали, что Арутюнян уехал из Санкт-Петербурга в Ереван на работу в Национальном академическом театре имени Сундукяна. Однако бывшая супруга Арутюняна Валентина утверждает, что судьба артиста сложилась совсем иначе.
«К сожалению, в очень многих интернет-изданиях публикуется совершенно непроверенная информация о том, что Артур Арутюнян уехал в Ереван, где выходит на сцену театра Сундукяна, а ещё и работает как художник-постановщик. Вся эта информация не соответствует действительности. Артур Арутюнян никуда не уезжал из Петербурга и в Ереван больше не возвращался», — отметила женщина.
По ее словам, Арутюнян перестал сниматься в кино «по причине нездоровья и полного забвения». Всего он снялся в семи фильмах и сериалах, в том числе в «Улицах разбитых фонарей» и «Убойной силе».
Что стало причиной смерти.
Артур Арутюнян умер в возрасте 68 лет, он не дожил до дня рождения всего неделю. Его сердце остановилось 5 февраля в Елизаветинской больнице в Санкт-Петербурге.
Как выяснил aif.ru, причиной смерти стал инфаркт.
Дата и время прощания пока не раскрываются.