Панкратов: Долину подвело чрезмерное самолюбие

В Сети опубликовали отрывок переговоров Ларисы Долиной с мошенниками, которые вынудили ее продать квартиру в Хамовниках и передать им деньги. Анализируя этот материал, врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов указал aif.ru, на какие болевые точки артистки надавили мошенники.
«Линия мошенника — жёсткий социальный инжиниринг: игра на страхе, статусе и чувстве гражданской миссии, плюс аккуратный загон жертвы в роль послушного исполнителя. Он рисует картинку репутационной катастрофы: “изгой”, “враг”, “народная артистка, спонсирующая ВСУ” — удар по её имени и статусу, а не только по кошельку», — объяснил эксперт.
Собеседник издания отметил, что мошенники сыграли на самолюбии артистки, повесив на неё роль «лидера мнений», через которого враги якобы хотят «раскачать страну». При этом мошенники предлагали знаменитости спасительную миссию: «помочь следствию», «не допустить национального волнения». Это одновременно льстит и усиливает тревогу.
Следующим шагом стала псевдопрофессиональная маска: ссылки на «документы», «следствие», 854 статью ГК, чиновничий язык про «мошеннические действия», «основной счёт», «приостановлено — не значит отменено». Так мошенники сформировали образ «системного специалиста», с которым не спорят, а слушают.
«Параллельно разговаривающий с Долиной лепит ложный союз: “наша с вами задача”, “мы с вами будем отменять”, “мы с вами поможем следствию”, подводя к мысли: “он свой, мы по одну сторону”. Даже тему мошенников он использует в свою пользу: “если бы мы без вас всё решили, чем отличались бы от мошенников?” — заранее снимает подозрение в свой адрес», — уточнил Панкратов.
Эксперт обратил внимание на то, что техническую часть мошенники обернули в успокоительную риторику: «диалог защищён сквозным шифрованием», зато «сообщения могут быть просмотрены» — значит, всё «опасное» должно делаться голосом. После этого артистку перевели в режим подчинения, используя указания: «ставьте на громкую», «приступим к диагностике», «вы одна дома?».
«Мошенник вводит псевдотермины вроде “диагностика мобильного устройства”, спрашивает, кто рядом и кто управляет деньгами. Услышав, что она закрылась в комнате и банками заведует только она, он это тут же одобряет, фиксируя её изоляцию и монопольный контроль над счетами», — отметил он.
Панкратов резюмировал, что мошенник, которые разговаривал с Долиной, продемонстрировал отличное владение манипулятивными, в том числе гипнотическими техниками: говорил языком авторитетных структур, постоянно создавал эффект «мы с вами», опирался на страх, статус и чувство долга и фактически выстраивал НЛП‑конструкцию, в которой следование его указаниям подавалось как единственный способ защитить и себя, и страну.