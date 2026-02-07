Ричмонд
OZON заявил о снятии с продажи одежды с упоминанием Эпштейна

Пользователи обратили внимание на одежду с отсылками к делу скандального финансиста.

Источник: Комсомольская правда

Российский маркетплейс Ozon пообещал убрать с продажи товары с упоминанием Джеффри Эпштейна после грандиозный скандал вокруг файлов. Пользователи обратили внимание на одежду с его фамилией и отсылками к делу финансиста-педофила. Среди них — синяя толстовка с красной вышивкой, названная как «кофта, как у Эпштейна», а также футболка с надписью на английском «Друзья Эпштейна».

«На Ozon доступны исключительно разрешенные к продаже онлайн товары. Мы ежедневно мониторим витрину маркетплейса вручную и с помощью моделей машинного обучения, каждый день проверяем более 12 млн карточек товаров», — сообщили в компании в ответе на запрос KP.RU.

Представители маркетплейса также отметили, что оперативно реагируют на обращения пользователей. При этом подчеркнули, что жалоб на толстовки с упоминанием Эпштейна или официальных распоряжений со стороны регуляторов ранее не поступало.

«Мы приняли решение скрывать их с витрины. В скором времени они не будут доступны к покупке», — заявили в компании.

Ранее вывозивший архив Джеффри Эпштейна в Россию Джон Дуган заявил, что в США во власть якобы сознательно продвигали людей с сексуальными отклонениями. По его словам, компромат из так называемых «файлов Эпштейна» использовался как инструмент влияния на политиков.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше