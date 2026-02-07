OZON заявил о снятии с продажи одежды с упоминанием Эпштейна

Российский маркетплейс Ozon пообещал убрать с продажи товары с упоминанием Джеффри Эпштейна после грандиозный скандал вокруг файлов. Пользователи обратили внимание на одежду с его фамилией и отсылками к делу финансиста-педофила. Среди них — синяя толстовка с красной вышивкой, названная как «кофта, как у Эпштейна», а также футболка с надписью на английском «Друзья Эпштейна».