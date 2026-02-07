Гороскоп для всех знаков зодиака на 7 февраля

Близнецов ждет неровный и противоречивый день, но он не будет таким плохим, каким может показаться. Представители знака принимают многое слишком близко к сердцу и остро реагируют на то, на что в другое время не обратили бы внимания. Ладить с окружающими будет непросто из-за обострения разногласий. Лучше не обсуждать важных вопросов.